POL-SZ: Pressemitteilung der Polizeiinspektion SZ/PE/WF vom 04.11.2025.
Salzgitter (ots)
Polizei ermittelt wegen Sachbeschädigung.
Salzgitter, Lebenstedt, Pestalozzistraße, 03.11.2025, 19:20 Uhr.
Die Täterschaft hatte auf dem Gelände der Schule eine Papiertonne offensichtlich vorsätzlich in Brand gesetzt und hierdurch einen Schaden von mindestens 2000 Euro verursacht. Das Feuer griff schließlich auf einen daneben befindlichen Container über. Durch die alarmierte Feuerwehr konnte eine schnelle Brandbekämpfung erfolgen.
Rückfragen bitte an:
Polizei Salzgitter
Pressestelle/Öffentlichkeitsarbeit
Matthias Pintak
Telefon: 05341/1897-104
E-Mail: pressestelle@pi-sz.polizei.niedersachsen.de
http://www.polizei.niedersachsen.de
Original-Content von: Polizei Salzgitter, übermittelt durch news aktuell