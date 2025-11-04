Polizei Salzgitter

POL-SZ: Pressemitteilung der Polizeiinspektion SZ/PE/WF vom 04.11.2025.



Täter drangen in ein Einfamilienhaus ein.

Salzgitter, Lebenstedt, Leiblweg, 03.11.2025, 16:30 bis 20:15 Uhr.

Die unbekannte Täterschaft hatte die Scheibe einer Terrassentür des Familienhauses eingeschlagen und konnte auf diese Weise sich den widerrechtlichen Zutritt in das Haus ermöglichen. Im Tatverlauf wurden zahlreiche Räume und Behältnisse nach Wertsachen durchsucht. Derzeit ermittelt die Polizei das Diebesgut. Der bereits entstandene Schaden beträgt mindestens 750 Euro. Zeugenhinweise nimmt die Polizei Salzgitter unter der Telefonnummer 05341 1897-0 entgegen.

