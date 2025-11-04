Polizei Salzgitter

POL-SZ: Pressemitteilung des Polizeikommissariats Wolfenbüttel vom 04.11.2025

Wolfenbüttel (ots)

Gefährliche Körperverletzung

Wolfenbüttel, Geitelplatz / Birkenweg, 02.11.2025 von 00:15 bis 01:00 Uhr

Ein 37-jähriger Mann ist auf dem Weg nach Hause von fünf unbekannten männlichen Personen zusammengeschlagen worden. Zunächst war es mit der Personengruppe zu Streitigkeiten gekommen. In deren Verlauf die Männer den 37-Jährigen unvermittelt angriffen und schlugen. Als der Mann daraufhin zu Boden fiel, wirkten die Personen weiter auf ihn ein. Schließlich hatte der Wolfenbütteler sein Bewusstsein verloren. Er erlitt durch den Angriff einen Bruch der Kieferhöhlenwand. Die Männer werden als dunkel gekleidet, etwa 20 bis 30 Jahre alt und mit südländischem Erscheinungsbild beschrieben. Hinweise sind an die Polizei Wolfenbüttel unter der Telefonnummer 05331 9330 zu richten.

