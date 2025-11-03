PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Salzgitter mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizei Salzgitter

POL-SZ: Pressemitteilung des Polizeikommissariats Wolfenbüttel vom 03.11.2025

Wolfenbüttel (ots)

Einbruchdiebstahl in Firma

Wolfenbüttel, Emil-Berliner-Straße, 31.10.2025 von 08:00 Uhr bis 01.11.2025, 09:00 Uhr

Nach aktuellen polizeilichen Erkenntnissen verschaffte sich eine unbekannte Täterschaft gewaltsam Zugang zu einer Halle auf einem Firmengelände. Die Räumlichkeiten sind augenscheinlich durchwühlt worden. Diverses hochwertiges Werkzeug, Bargeld im mittleren vierstelligen Bereich sowie ein Pkw der Marke Mercedes-Benz CLA 250 in Grau mit dem amtlichen Kennzeichen BS-II 2022 wurde entwendet. Die Polizei führte eine umfangreiche Spurensuche am Tatort durch. Der Gesamtschaden wird auf ca. 150.000 Euro geschätzt. Hinweise sind an die Polizei Wolfenbüttel unter der Telefonnummer 05331 9330 zu richten.

Rückfragen bitte an:

Polizei Wolfenbüttel
Pressestelle/Öffentlichkeitsarbeit
Alena Franke
Telefon: 05331/933104
E-Mail: pressestelle@pi-sz.polizei.niedersachsen.de
http://www.polizei.niedersachsen.de

Original-Content von: Polizei Salzgitter, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Salzgitter mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizei Salzgitter
Weitere Meldungen: Polizei Salzgitter
Alle Meldungen Alle
  • 03.11.2025 – 13:57

    POL-SZ: Pressemitteilung des Polizeikommissariats Wolfenbüttel vom 03.11.2025

    Wolfenbüttel (ots) - Einbruch in Schule Wolfenbüttel, Karl-von-Hörsten-Straße, 01.11.2025von 09:30 Uhr bis 02.11.2025, 17:00 Uhr Eine unbekannte Täterschaft verschaffte sich durch eine Kellertür gewaltsam Zugang zum Schulgebäude. Es blieb zunächst beim Versuch weitere Türen im Inneren der Schule aufzubrechen. Im 1. Obergeschoss gelang es der Täterschaft ...

    mehr
  • 03.11.2025 – 11:36

    POL-SZ: Pressemitteilung der Polizeiinspektion SZ/PE/WF vom 03.11.2025.

    Peine (ots) - Einladung von Pressevertretenden. Die Polizei Peine führt vom 03.-05.11.2025 eine schwerpunktmäßige Verkehrskontrolle in Zusammenarbeit mit dem Fachdienst Straßenverkehr des Landkreises Peine durch. Die Kontrollen finden zu unterschiedlichen Zeiten und Örtlichkeiten statt. Ich möchte Sie als Pressevertretende herzlich am 05.11.2025 um 11:30 Uhr zu ...

    mehr
  • 03.11.2025 – 10:53

    POL-SZ: Pressemitteilung der Polizeiinspektion SZ/PE/WF vom 03.11.2025.

    Salzgitter (ots) - Hoher Sachschaden nach Verkehrsunfall. Salzgitter, Thiede, Danziger Straße, 02.11.2025, 20:20 Uhr. Die bisherigen Ermittlungen der Polizei haben ergeben, dass ein 45-jähriger Fahrer eines Pkw aus bislang ungeklärter Ursache nach rechts von der Fahrbahn abkam und im weiteren Verlauf seiner Fahrt mit einer dort befindlichen Lichtzeichenanlage ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren