Polizei Salzgitter

POL-SZ: Pressemitteilung des Polizeikommissariats Wolfenbüttel vom 03.11.2025

Wolfenbüttel (ots)

Einbruchdiebstahl in Firma

Wolfenbüttel, Emil-Berliner-Straße, 31.10.2025 von 08:00 Uhr bis 01.11.2025, 09:00 Uhr

Nach aktuellen polizeilichen Erkenntnissen verschaffte sich eine unbekannte Täterschaft gewaltsam Zugang zu einer Halle auf einem Firmengelände. Die Räumlichkeiten sind augenscheinlich durchwühlt worden. Diverses hochwertiges Werkzeug, Bargeld im mittleren vierstelligen Bereich sowie ein Pkw der Marke Mercedes-Benz CLA 250 in Grau mit dem amtlichen Kennzeichen BS-II 2022 wurde entwendet. Die Polizei führte eine umfangreiche Spurensuche am Tatort durch. Der Gesamtschaden wird auf ca. 150.000 Euro geschätzt. Hinweise sind an die Polizei Wolfenbüttel unter der Telefonnummer 05331 9330 zu richten.

Original-Content von: Polizei Salzgitter, übermittelt durch news aktuell