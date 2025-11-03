PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizei Salzgitter

POL-SZ: Pressemitteilung der Polizeiinspektion SZ/PE/WF vom 03.11.2025.

Salzgitter (ots)

Hoher Sachschaden nach Verkehrsunfall.

Salzgitter, Thiede, Danziger Straße, 02.11.2025, 20:20 Uhr.

Die bisherigen Ermittlungen der Polizei haben ergeben, dass ein 45-jähriger Fahrer eines Pkw aus bislang ungeklärter Ursache nach rechts von der Fahrbahn abkam und im weiteren Verlauf seiner Fahrt mit einer dort befindlichen Lichtzeichenanlage kollidierte. Der Pkw war nach dem Unfall nicht mehr fahrbereit. Die Lichtsignalanlage war anschließend nicht mehr funktionsfähig. Der verletzte Fahrer stand offensichtlich unter dem Einfluss alkoholischer Getränke. Die Polizei veranlasste die Entnahme einer Blutprobe. Der Schaden wird mit ca. 30.000 Euro angegeben.

Rückfragen bitte an:

Polizei Salzgitter
Pressestelle/Öffentlichkeitsarbeit
Matthias Pintak
Telefon: 05341/1897-104
E-Mail: pressestelle@pi-sz.polizei.niedersachsen.de
http://www.polizei.niedersachsen.de

Original-Content von: Polizei Salzgitter, übermittelt durch news aktuell

