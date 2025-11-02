Polizei Salzgitter

POL-SZ: POL-SZ: Pressemitteilung des Polizeikommissariats Salzgitter-Bad vom 02.11.2025

Salzgitter-Bad (ots)

Verkehrsunfall mit einer verletzten Person

Salzgitter-Bad, Nord-Süd-Straße - 01.11.2025, 15:24 Uhr

Zur obengenannten Zeit wird der Polizei durch mehrere aufmerksame Verkehrsteilnehmer ein mittig auf der Fahrbahn der Nord-Süd-Str. liegender Müllsack gemeldet. Wenige Minuten später stellt die eintreffende Funkstreifenwagenbesatzung, in unmittelbarer Nähe der Gefahrenstelle, einen verunfallten Pkw - Hyundai i10 fest, der sich überschlagen hatte und auf dem Fahrzeugdach zum Liegen kam. Die 55-Jährige Fahrzeugführerin konnte mit Hilfe der eingesetzten Polizeibeamten aus dem Pkw befreit und anschließend durch Rettungskräfte schwerverletzt in ein umliegendes Klinikum verbracht werden.

Nach derzeitigem Stand der Ermittlungen befuhr die 55-Fahrzeugführerin die Nord-Süd-Str. in Fahrtrichtung Salzgitter-Bad. Beim Versuch dem Müllsack auszuweichen, verlor sie die Kontrolle über ihr Fahrzeug und verunfallte.

Die Polizei ermittelt nun gegen den zurzeit unbekannten Verlierer des Müllsacks wegen des Verdachts der fahrlässigen Körperverletzung.

Original-Content von: Polizei Salzgitter, übermittelt durch news aktuell