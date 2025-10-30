PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizei Salzgitter

POL-SZ: Pressemitteilung der Polizeiinspektion SZ/PE/WF vom 30.10.2025.

POL-SZ: Pressemitteilung der Polizeiinspektion SZ/PE/WF vom 30.10.2025.
Salzgitter (ots)

Führungswechsel in der Polizeidienststelle Salzgitter-Bad - Verlässlichkeit und Miteinander im Fokus

Zum 1. November findet in der Polizeidienststelle in Salzgitter-Bad ein offizieller Führungswechsel statt. Nach mehreren Jahren engagierter Leitung übergibt Herr Erster Kriminalhauptkommissar Michael Organiszak die Verantwortung für die Dienststelle an seinen Nachfolger, Herrn Erster Polizeihauptkommissar Jürgen Woelke.

Michael Organiszak prägte in seiner Amtszeit die Arbeit der Dienststelle durch ein hohes Maß an Verlässlichkeit, Offenheit und gegenseitigem Vertrauen. Sein Wirken war stets von einem partnerschaftlichen Miteinander mit den Mitarbeitenden sowie den Bürgerinnen und Bürgern aus Salzgitter-Bad geprägt. Unter seiner Leitung standen die Türen der Dienststelle für Anliegen der Bevölkerung immer offen. Mit Ablauf dieses Monats wird Michael Organiszak offiziell in den wohlverdienten Ruhestand verabschiedet.

Sein Nachfolger Jürgen Woelke, gebürtig und wohnhaft in Salzgitter-Bad, übernimmt die Leitung der Dienststelle und wird künftig mit seiner Fachkompetenz die Belange und Geschicke vor Ort lenken und steuern. Er betont, dass ihm insbesondere die Sicherheit der Bürgerinnen und Bürger, eine offene und transparente Kommunikation sowie ein vertrauensvolles Miteinander am Herzen liegen. Auch unter seiner Führung sollen die Türen der Dienststelle weiterhin offenstehen - für Dialog, Vertrauen und gemeinsames Handeln.

Mit diesem Wechsel blickt die Dienststelle Salzgitter-Bad verlässlich und zukunftsorientiert auf die kommenden Aufgaben - im Dienst für die Bürgerinnen und Bürger der Stadt Bad.

Anlässlich des Führungswechsels fand eine kleine Feierstunde statt. Auf dem Foto sind der bisherige und der neue Dienststellenleiter gemeinsam mit ihren Partnerinnen, der Oberbürgermeister der Stadt Salzgitter, Frank Klingebiel sowie die Leiterin der Polizeiinspektion Salzgitter/Peine/Wolfenbüttel, Imke Krysta, zu sehen.

Rückfragen bitte an:

Polizei Salzgitter
Pressestelle/Öffentlichkeitsarbeit
Matthias Pintak
Telefon: 05341/1897-104
E-Mail: pressestelle@pi-sz.polizei.niedersachsen.de
http://www.polizei.niedersachsen.de

Original-Content von: Polizei Salzgitter, übermittelt durch news aktuell

