POL-SZ: Pressemitteilung der Polizeiinspektion SZ/PE/WF vom 30.10.2025.

Salzgitter (ots)

Fahrzeug kam alleinbeteiligt von der Fahrbahn ab und überschlug sich.

Salzgitter, Sauingen, Üfinger Straße, 29.10.2025, 05:40 Uhr.

Ein 19-jähriger Fahrer eines Kleinwagen fuhr auf der Kreisstraße 12 und kam offensichtlich alleinbeteiligt in einer Rechtskurve von der Fahrbahn ab. Im weiteren Verlauf überschlug sich der Pkw und kam schwer beschädigt auf einem angrenzenden Acker zum Stillstand. Glücklicherweise konnte sich der junge Mann noch selbstständig aus dem Pkw befreien. Er musste jedoch mit leichteren Verletzungen in ein Klinikum gebracht werden. Das schwer beschädigte Fahrzeug musste durch ein Abschleppunternehmen geborgen werden. Es entstand ein Schaden von mindestens 10.000 Euro.

