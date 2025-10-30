PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizei Salzgitter

POL-SZ: Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Braunschweig und des Polizeikommissariats Wolfenbüttel vom 30.10.2025

Wolfenbüttel (ots)

Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte

Wolfenbüttel, Bahnhofsvorplatz, 27.10.2025 gegen 19:20 Uhr

Eine 29-Jährige unterschritt mehrfach den Sicherheitsabstand zu den eingesetzten Beamten/-innen während einer Sachverhaltsaufnahme und Erstversorgung einer Verletzten. Zudem beleidigte die alkoholisierte Frau die eingesetzten Beamten/-innen. Die 29-Jährige wurde dabei immer aggressiver. Zur Gefahrenabwehr musste die Frau daher kontrolliert zu Boden gebracht und dort fixiert werden. Währenddessen leistete die 29-Jährige Widerstand. Ein Richter des Landgerichts Braunschweig ordnete eine Blutentnahme sowie die Ingewahrsamnahme der Frau an. Die Polizei leitete ein Strafverfahren wegen Beleidigung und Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte ein.

Rückfragen bitte an:

Polizei Wolfenbüttel
Pressestelle/Öffentlichkeitsarbeit
Alena Franke
Telefon: 05331/933104
E-Mail: pressestelle@pi-sz.polizei.niedersachsen.de
http://www.polizei.niedersachsen.de

Original-Content von: Polizei Salzgitter, übermittelt durch news aktuell

