POL-SZ: Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Braunschweig und des Polizeikommissariats Wolfenbüttel vom 30.10.2025
Wolfenbüttel (ots)
Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte
Wolfenbüttel, Bahnhofsvorplatz, 27.10.2025 gegen 19:20 Uhr
Eine 29-Jährige unterschritt mehrfach den Sicherheitsabstand zu den eingesetzten Beamten/-innen während einer Sachverhaltsaufnahme und Erstversorgung einer Verletzten. Zudem beleidigte die alkoholisierte Frau die eingesetzten Beamten/-innen. Die 29-Jährige wurde dabei immer aggressiver. Zur Gefahrenabwehr musste die Frau daher kontrolliert zu Boden gebracht und dort fixiert werden. Währenddessen leistete die 29-Jährige Widerstand. Ein Richter des Landgerichts Braunschweig ordnete eine Blutentnahme sowie die Ingewahrsamnahme der Frau an. Die Polizei leitete ein Strafverfahren wegen Beleidigung und Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte ein.
