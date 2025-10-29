Polizei Salzgitter

POL-SZ: Pressemitteilung des Polizeikommissariats Wolfenbüttel vom 29.10.2025

Wolfenbüttel (ots)

Update - "10-Jährige angefahren"

Bezüglich der Pressemeldung vom 28.10.2025 (https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/56519/6146777)

Der Fahrer des Pkw erschien bei der Polizei in Wolfenbüttel. Ein Strafverfahren wegen fahrlässiger Körperverletzung und unerlaubtem Entfernen vom Unfallort wurde bereits eingeleitet. Die Ermittlungen dauern an. Zeugen werden weiterhin geben sich bei der Polizei Wolfenbüttel unter der Telefonnummer 05331 9330 zu melden.

