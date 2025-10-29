PRESSEPORTAL Presseportal Logo

POL-SZ: Pressemitteilung des Polizeikommissariats Wolfenbüttel vom 29.10.2025

Wolfenbüttel (ots)

Update - "10-Jährige angefahren"

Bezüglich der Pressemeldung vom 28.10.2025

Der Fahrer des Pkw erschien bei der Polizei in Wolfenbüttel. Ein Strafverfahren wegen fahrlässiger Körperverletzung und unerlaubtem Entfernen vom Unfallort wurde bereits eingeleitet. Die Ermittlungen dauern an. Zeugen werden weiterhin geben sich bei der Polizei Wolfenbüttel unter der Telefonnummer 05331 9330 zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizei Wolfenbüttel
Pressestelle/Öffentlichkeitsarbeit
Alena Franke
Telefon: 05331/933104
E-Mail: pressestelle@pi-sz.polizei.niedersachsen.de
http://www.polizei.niedersachsen.de

