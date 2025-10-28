Polizei Salzgitter

POL-SZ: Pressemitteilung der Polizeiinspektion SZ/PE/WF vom 28.10.2025.

Landkreis Peine, Hohenhameln (ots)

Täterschaft drang in eine Betreuungseinrichtung ein.

Hohenhameln, Equord, Hämelerwalder Straße, 26.10.2025, 17:00 Uhr bis 27.10.2025, 06:30 Uhr.

Unbekannte Täter gelangten widerrechtlich durch ein Fenster in das betreffende Gebäude. Im Verlauf der Tat wurden zahlreiche Schränke aufgebrochen und der Inhalt nach Wertsachen durchwühlt. Dabei erbeuteten sie Bargeld und elektronische Geräte. Es entstand ein Schaden von mindestens 3000 Euro. Hinweisgebende werden gebeten, sich an die Polizei Hohenhameln unter der Telefonnummer 05128 409340 zu wenden.

