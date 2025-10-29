PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizei Salzgitter

POL-SZ: Pressemitteilung der Polizeiinspektion SZ/PE/WF vom 29.10.2025.

Salzgitter (ots)

Einladung von Pressevertreterinnen und Pressevertretern anlässlich der Verkehrssicherheitswoche in der BBS Fredenberg.

In der Woche vom 03.-07.11.2025 veranstaltet die BBS Fredenberg für ihre Schülerinnen und Schüler die 27. Verkehrssicherheitswoche. Unter der Überschrift "Jung+Sicher+Startklar" werden viele Aktionen angeboten. Ich verweise diesbezüglich auf den als Anlage beigefügten Flyer. Wir laden Sie als Pressevertretende am 04.11.2025 um 11:00 Uhr zu einem Ortstermin ein. Über Ihre Teilnahme und einen Pressebericht würden wir uns sehr freuen.

Rückfragen bitte an:

Polizei Salzgitter
Pressestelle/Öffentlichkeitsarbeit
Matthias Pintak
Telefon: 05341/1897-104
E-Mail: pressestelle@pi-sz.polizei.niedersachsen.de
http://www.polizei.niedersachsen.de

Original-Content von: Polizei Salzgitter, übermittelt durch news aktuell

