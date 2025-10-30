PRESSEPORTAL Presseportal Logo

POL-SZ: Pressemitteilung des Polizeikommissariats Wolfenbüttel vom 30.10.2025

Wolfenbüttel (ots)

Hinweis zu Einbrüchen in Kleingartenvereinen

Wegen diverser Einbrüche in Kleingärten, besonders im Stadtgebiet Wolfenbüttel, rät die Polizei, keine Wertgegenstände in den Gartenlauben aufzubewahren, auch kein hochwertiges (Garten-) Werkzeug. Obwohl die Gartenlauben und Geräteschränke verschlossen sind, betrachten Täter die dunkle Jahreszeit häufig als günstige Gelegenheit, um unbemerkt in die Gärten einzubrechen und die Gerätschaften zu stehlen. Nicht zuletzt, weil sich deutlich weniger Kleingärtner und Kleingärtnerinnen in ihren Lauben aufhalten.

Rückfragen bitte an:

Polizei Wolfenbüttel
Pressestelle/Öffentlichkeitsarbeit
Alena Franke
Telefon: 05331/933104
E-Mail: pressestelle@pi-sz.polizei.niedersachsen.de
http://www.polizei.niedersachsen.de

Original-Content von: Polizei Salzgitter, übermittelt durch news aktuell

