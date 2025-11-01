Polizei Salzgitter

POL-SZ: Pressebericht des PK Peine, Freitag/ Samstag 31.10./ 01.11.2025

Peine (ots)

Verstoß gegen das Pflichtversicherungsgesetz Ort: 31224 Peine, Schloßbleiche Fr., 31.10.2025 12:00 Uhr

Freitagmittag kontrollierten Beamte einen Pkw auf der Schloßbleiche in Peine. Im Zuge der Kontrolle stellten sie fest, dass für das Fahrzeug keine gültige Haftpflichtversicherung mehr besteht. Dem 24jährigen Fahrzeugführer wurde die Weiterfahrt untersagt. Zudem wurde das Kennzeichen vor Ort entstempelt, die Zulassungsbescheinigung Teil 1 eingezogen und ein entsprechendes Strafverfahren eingeleitet.

Zu tief ins Glas geschaut

Ort: 31249 Hohenhameln, Thingstraße Fr., 31.10.2025 18:30 Uhr

Am Freitagabend kontrollierte die Polizei auf der Thingstraße einen Fahrradfahrer, welcher ihnen zuvor aufgrund einer unsicheren Fahrweise aufgefallen war. Ursächlich dafür dürfte der Konsum von alkoholischen Getränken gewesen sein, denn der 24jährige Mann aus Hohenhameln stand mit 1, 88 Promille deutlich unter dem Einfluss. Die Beamten entnahmen eine Blutprobe.

Ansonsten kam es rund um den Feiertag zu einer Vielzahl von polizeilichen Einsätzen. Hintergrund waren zumeist Anrufe von Mitbürgern, die Knallgeräusche, Streitigkeiten oder lärmende Gruppen von Jugendlichen meldeten, welche verkleidet in der Peiner Innenstadt unterwegs waren. Ferner kam es zu diversen Eierwürfen auf Gebäude und Fahrzeuge. Sachschaden entstand hierbei glücklicherweise aber nicht. In den wenigsten Fällen war die Einleitung von Straf-/ Ordnungswidrigkeitenverfahren notwendig, so dass es seitens der Polizei zumeist bei ermahnenden Gesprächen bleiben konnte.

