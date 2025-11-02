Polizei Salzgitter

POL-SZ: Pressebericht des PK Peine, Samstag/ Sonntag, 02./ 03.11.2025

Peine (ots)

Fahren unter dem Einfluss berauschender Mittel

Gleich zwei Verkehrsteilnehmer wurden am Abend/ in der Nacht von der Polizei kontrolliert und standen dabei offensichtlich unter dem Einfluss berauschender Mittel. Zunächst hielten Beamte am Samstag um 20:18 Uhr einen E- Scooter auf der Woltorfer Straße und später um 04:20 Uhr einen Pkw auf dem Schwarzen Weg an. Im Zuge der Kontrolle zeigten die jeweiligen Fahrzeugführer (52 und 26 J. aus Peine) diverse Auffälligkeiten. Bei weiteren Testverfahren erhärtete sich der Verdacht und es wurden Blutproben entnommen und die jeweilige Weiterfahrt untersagt. Entsprechende Verfahren wurden eingeleitet.

Original-Content von: Polizei Salzgitter, übermittelt durch news aktuell