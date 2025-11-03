Polizei Salzgitter

POL-SZ: Pressemitteilung der Polizeiinspektion SZ/PE/WF vom 03.11.2025.

Einladung von Pressevertretenden.

Die Polizei Peine führt vom 03.-05.11.2025 eine schwerpunktmäßige Verkehrskontrolle in Zusammenarbeit mit dem Fachdienst Straßenverkehr des Landkreises Peine durch.

Die Kontrollen finden zu unterschiedlichen Zeiten und Örtlichkeiten statt.

Ich möchte Sie als Pressevertretende herzlich am 05.11.2025 um 11:30 Uhr zu einer Kontrollstelle einladen.

Ich bitte Sie freundlich, telefonisch den Kontrollort bei mir in Erfahrung zu bringen.

