PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Salzgitter mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizei Salzgitter

POL-SZ: Pressemitteilung des Polizeikommissariats Wolfenbüttel vom 03.11.2025

Wolfenbüttel (ots)

Einbruch in Schule

Wolfenbüttel, Karl-von-Hörsten-Straße, 01.11.2025von 09:30 Uhr bis 02.11.2025, 17:00 Uhr

Eine unbekannte Täterschaft verschaffte sich durch eine Kellertür gewaltsam Zugang zum Schulgebäude. Es blieb zunächst beim Versuch weitere Türen im Inneren der Schule aufzubrechen. Im 1. Obergeschoss gelang es der Täterschaft schließlich eine Glastür zu zerstören. Die Räumlichkeiten sind augenscheinlich durchsucht worden. Zum aktuellen Zeitpunkt ist unklar, ob Diebesgut erlangt werden konnte. Der Sachschaden kann zurzeit nicht beziffert werden. Durch die Polizei erfolgte eine umfangreiche Spurensuche am Tatort. Hinweise nimmt die Polizei Wolfenbüttel unter der Telefonnummer 05331 9330 entgegen.

Rückfragen bitte an:

Polizei Wolfenbüttel
Pressestelle/Öffentlichkeitsarbeit
Alena Franke
Telefon: 05331/933104
E-Mail: pressestelle@pi-sz.polizei.niedersachsen.de
http://www.polizei.niedersachsen.de

Original-Content von: Polizei Salzgitter, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Salzgitter mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizei Salzgitter
Weitere Meldungen: Polizei Salzgitter
Alle Meldungen Alle
  • 03.11.2025 – 11:36

    POL-SZ: Pressemitteilung der Polizeiinspektion SZ/PE/WF vom 03.11.2025.

    Peine (ots) - Einladung von Pressevertretenden. Die Polizei Peine führt vom 03.-05.11.2025 eine schwerpunktmäßige Verkehrskontrolle in Zusammenarbeit mit dem Fachdienst Straßenverkehr des Landkreises Peine durch. Die Kontrollen finden zu unterschiedlichen Zeiten und Örtlichkeiten statt. Ich möchte Sie als Pressevertretende herzlich am 05.11.2025 um 11:30 Uhr zu ...

    mehr
  • 03.11.2025 – 10:53

    POL-SZ: Pressemitteilung der Polizeiinspektion SZ/PE/WF vom 03.11.2025.

    Salzgitter (ots) - Hoher Sachschaden nach Verkehrsunfall. Salzgitter, Thiede, Danziger Straße, 02.11.2025, 20:20 Uhr. Die bisherigen Ermittlungen der Polizei haben ergeben, dass ein 45-jähriger Fahrer eines Pkw aus bislang ungeklärter Ursache nach rechts von der Fahrbahn abkam und im weiteren Verlauf seiner Fahrt mit einer dort befindlichen Lichtzeichenanlage ...

    mehr
  • 02.11.2025 – 08:19

    POL-SZ: Pressebericht des PK Peine, Samstag/ Sonntag, 02./ 03.11.2025

    Peine (ots) - Fahren unter dem Einfluss berauschender Mittel Gleich zwei Verkehrsteilnehmer wurden am Abend/ in der Nacht von der Polizei kontrolliert und standen dabei offensichtlich unter dem Einfluss berauschender Mittel. Zunächst hielten Beamte am Samstag um 20:18 Uhr einen E- Scooter auf der Woltorfer Straße und später um 04:20 Uhr einen Pkw auf dem Schwarzen ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren