POL-SZ: Pressemitteilung des Polizeikommissariats Wolfenbüttel vom 03.11.2025

Wolfenbüttel (ots)

Einbruch in Schule

Wolfenbüttel, Karl-von-Hörsten-Straße, 01.11.2025von 09:30 Uhr bis 02.11.2025, 17:00 Uhr

Eine unbekannte Täterschaft verschaffte sich durch eine Kellertür gewaltsam Zugang zum Schulgebäude. Es blieb zunächst beim Versuch weitere Türen im Inneren der Schule aufzubrechen. Im 1. Obergeschoss gelang es der Täterschaft schließlich eine Glastür zu zerstören. Die Räumlichkeiten sind augenscheinlich durchsucht worden. Zum aktuellen Zeitpunkt ist unklar, ob Diebesgut erlangt werden konnte. Der Sachschaden kann zurzeit nicht beziffert werden. Durch die Polizei erfolgte eine umfangreiche Spurensuche am Tatort. Hinweise nimmt die Polizei Wolfenbüttel unter der Telefonnummer 05331 9330 entgegen.

