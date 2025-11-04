PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizei Salzgitter

POL-SZ: Pressemitteilung des Polizeikommissariats Wolfenbüttel vom 04.11.2025

Cremlingen (ots)

Tresore und Pkw entwendet

Cremlingen, Abbenrode, Schrotweg, 30.10.2025 von 16:30 Uhr bis 31.10.2025, 11:00 Uhr

Eine unbekannte Täterschaft verschaffte sich durch ein Fenster gewaltsam Zugang zu einer Werkstatt mit Büroräumen. Die Räumlichkeiten sind augenscheinlich durchwühlt worden. Weiterhin gelang es der Täterschaft einen eingemauerten Tresor aus dem Mauerwerk zu lösen. Dieser sowie ein weiterer Tresor sind mit einem auf dem Gelände stehenden Transporter entwendet worden. Im Waldstück zwischen Abbenrode und Königslutter konnten die Tresore sowie der Transporter aufgefunden werden. Das Diebesgut konnte bisher noch nicht abschließend benannt werden, daher kann der Gesamtschaden zum jetzigen Zeitpunkt nicht beziffert werden. Durch die Tatortgruppe der Polizei wurde eine umfangreiche Spurensuche durchgeführt. Hinweise nimmt die Polizei Wolfenbüttel unter der Telefonnummer 05331 9330 entgegen.

Rückfragen bitte an:

Polizei Wolfenbüttel
Pressestelle/Öffentlichkeitsarbeit
Alena Franke
Telefon: 05331/933104
E-Mail: pressestelle@pi-sz.polizei.niedersachsen.de
http://www.polizei.niedersachsen.de

Original-Content von: Polizei Salzgitter, übermittelt durch news aktuell

