POL-SZ: Pressemitteilung des Polizeikommissariats Wolfenbüttel vom 04.11.2025
Wolfenbüttel (ots)
Einbruch in eine Schule
Wolfenbüttel, Ravensberger Straße, 02.11.2025 von 13:00 Uhr bis 03.11.2025, 05:30 Uhr
Eine unbekannte Täterschaft drang gewaltsam in eine Schule ein. Im Gebäude hebelte die Täterschaft mehrere Türen auf und durchsuchte die Räumlichkeiten. Dabei konnten Handys erlangt werden. Die Polizei führte eine entsprechende Spurensuche durch. Der Gesamtschaden wird auf ca. 3.500 Euro geschätzt. Hinweise nimmt die Polizei Wolfenbüttel unter der Telefonnummer 05331 9330 entgegen.
