PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Salzgitter mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizei Salzgitter

POL-SZ: Pressemitteilung des Polizeikommissariats Wolfenbüttel vom 04.11.2025

Hornburg (ots)

Sachbeschädigung durch Feuer

Hornburg, Igelskamp, 04.11.2025 gegen 01:50 Uhr

Im Igelskamp löschte die Feuerwehr brennende Müllcontainer. Durch Anwohner konnten zuvor zwei männliche Personen beobachtet werden, die erfolglos versuchten, einen weiteren Container anzuzünden. Die Personen flüchteten schließlich vom Brandort. Hierbei handelte es sich um zwei Männer, mit schlanker Statur und dunkler Kleidung. Zwei der Container brannten vollständig ab, ein weiterer sowie ein Holzzaunelement sind in Mitleidenschaft gezogen worden. Der Gesamtschaden wird auf knapp 700 Euro geschätzt. Hinweise nimmt die Polizei Wolfenbüttel unter der Telefonnummer 05331 9330 entgegen.

Rückfragen bitte an:

Polizei Wolfenbüttel
Pressestelle/Öffentlichkeitsarbeit
Alena Franke
Telefon: 05331/933104
E-Mail: pressestelle@pi-sz.polizei.niedersachsen.de
http://www.polizei.niedersachsen.de

Original-Content von: Polizei Salzgitter, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Salzgitter mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizei Salzgitter
Weitere Meldungen: Polizei Salzgitter
Alle Meldungen Alle
  • 04.11.2025 – 13:57

    POL-SZ: Pressemitteilung des Polizeikommissariats Wolfenbüttel vom 04.11.2025

    Wolfenbüttel (ots) - Einbruch in eine Schule Wolfenbüttel, Ravensberger Straße, 02.11.2025 von 13:00 Uhr bis 03.11.2025, 05:30 Uhr Eine unbekannte Täterschaft drang gewaltsam in eine Schule ein. Im Gebäude hebelte die Täterschaft mehrere Türen auf und durchsuchte die Räumlichkeiten. Dabei konnten Handys erlangt werden. Die Polizei führte eine entsprechende ...

    mehr
  • 04.11.2025 – 12:39

    POL-SZ: Pressemitteilung des Polizeikommissariats Wolfenbüttel vom 04.11.2025

    Wolfenbüttel (ots) - Gefährliche Körperverletzung Wolfenbüttel, Geitelplatz / Birkenweg, 02.11.2025 von 00:15 bis 01:00 Uhr Ein 37-jähriger Mann ist auf dem Weg nach Hause von fünf unbekannten männlichen Personen zusammengeschlagen worden. Zunächst war es mit der Personengruppe zu Streitigkeiten gekommen. In deren Verlauf die Männer den 37-Jährigen ...

    mehr
  • 04.11.2025 – 12:10

    POL-SZ: Pressemitteilung des Polizeikommissariats Wolfenbüttel vom 04.11.2025

    Cremlingen (ots) - Tresore und Pkw entwendet Cremlingen, Abbenrode, Schrotweg, 30.10.2025 von 16:30 Uhr bis 31.10.2025, 11:00 Uhr Eine unbekannte Täterschaft verschaffte sich durch ein Fenster gewaltsam Zugang zu einer Werkstatt mit Büroräumen. Die Räumlichkeiten sind augenscheinlich durchwühlt worden. Weiterhin gelang es der Täterschaft einen eingemauerten ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren