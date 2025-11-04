POL-SZ: Pressemitteilung des Polizeikommissariats Wolfenbüttel vom 04.11.2025
Hornburg (ots)
Sachbeschädigung durch Feuer
Hornburg, Igelskamp, 04.11.2025 gegen 01:50 Uhr
Im Igelskamp löschte die Feuerwehr brennende Müllcontainer. Durch Anwohner konnten zuvor zwei männliche Personen beobachtet werden, die erfolglos versuchten, einen weiteren Container anzuzünden. Die Personen flüchteten schließlich vom Brandort. Hierbei handelte es sich um zwei Männer, mit schlanker Statur und dunkler Kleidung. Zwei der Container brannten vollständig ab, ein weiterer sowie ein Holzzaunelement sind in Mitleidenschaft gezogen worden. Der Gesamtschaden wird auf knapp 700 Euro geschätzt. Hinweise nimmt die Polizei Wolfenbüttel unter der Telefonnummer 05331 9330 entgegen.
