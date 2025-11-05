PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Salzgitter mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizei Salzgitter

POL-SZ: Pressemitteilung des Polizeikommissariats Wolfenbüttel vom 05.11.2025

Wolfenbüttel (ots)

Einbruch in Einfamilienhaus

Wolfenbüttel, Salweidenkamp, 04.11.2025 von 12:00 Uhr bis 20:30 Uhr

Eine unbekannte Täterschaft drang durch die Terrassentür gewaltsam in ein Einfamilienhaus ein und durchwühlte augenscheinlich die Räumlichkeiten. Zuvor hatte die Täterschaft vergeblich versucht, sich durch die Fenster Zugang zum Haus zu verschaffen. Nach aktuellen polizeilichen Erkenntnissen wurde Bargeld im niedrigen dreistelligen Bereich entwendet. Der Gesamtschaden wird auf ca. 10.000 Euro geschätzt. Die Beamten/-innen der Tatortgruppe führten eine Spurensuche am Tatort durch. Hinweise werden von der Polizei Salzgitter unter der Telefonnummer 05341 18970 entgegengenommen.

Rückfragen bitte an:

Polizei Wolfenbüttel
Pressestelle/Öffentlichkeitsarbeit
Alena Franke
Telefon: 05331/933104
E-Mail: pressestelle@pi-sz.polizei.niedersachsen.de
http://www.polizei.niedersachsen.de

Original-Content von: Polizei Salzgitter, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Salzgitter mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizei Salzgitter
Weitere Meldungen: Polizei Salzgitter
Alle Meldungen Alle
  • 05.11.2025 – 10:29

    POL-SZ: Pressemitteilung der Polizeiinspektion SZ/PE/WF vom 05.11.2025.

    Gemeinde Ilsede (ots) - Polizei erhielt Hinweis auf angebliches Ansprechen von Kindern aus einem Transporter. Gemeinde Ilsede, Grundschule, 04.11.2025 gegen 12:45 Uhr. Der Polizei liegt ein Hinweis von Eltern vor, wonach ein Kind angeblich aus einem Transporter heraus von einem Mann angesprochen worden sein soll. Dem Kind sollen zudem Süßigkeiten angeboten worden ...

    mehr
  • 05.11.2025 – 10:13

    POL-SZ: Pressemitteilung des Polizeikommissariats Wolfenbüttel vom 05.11.2025

    Wolfenbüttel (ots) - Volksverhetzung Wolfenbüttel, Ernst-Moritz-Arndt-Straße, 04.11.2025 von 23:00 Uhr bis 05.11.2025, 05:00 Uhr Im Bereich der Ernst-Moritz-Arndt-Straße wurden Zettel mit volksverhetzenden Inhalten aufgehängt. Die Zettel hingen im DIN-A5-Format an Haustüren und Bushaltestellen. Die Polizei leitete ein Strafverfahren wegen Volksverhetzung ein. Der ...

    mehr
  • 05.11.2025 – 08:35

    POL-SZ: Pressemitteilung des Polizeikommissariats Wolfenbüttel vom 05.11.2025

    Wolfenbüttel (ots) - Die Polizei informiert über das Thema Einbruchschutz Wolfenbüttel, Langen Herzogstraße 63, 08.11.2025 ab 09:30 Uhr Die Polizei Wolfenbüttel informiert am 08.11.2025 ab 09:30 Uhr über das Thema Einbruchschutz - wie kann ich mein Zuhause sicherer machen -. Mit dem Beginn der dunklen Jahreszeit steigen in der Regel die Einbruchszahlen an. Die ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren