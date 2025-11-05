Polizei Salzgitter

POL-SZ: Pressemitteilung des Polizeikommissariats Wolfenbüttel vom 05.11.2025

Wolfenbüttel (ots)

Einbruch in Einfamilienhaus

Wolfenbüttel, Salweidenkamp, 04.11.2025 von 12:00 Uhr bis 20:30 Uhr

Eine unbekannte Täterschaft drang durch die Terrassentür gewaltsam in ein Einfamilienhaus ein und durchwühlte augenscheinlich die Räumlichkeiten. Zuvor hatte die Täterschaft vergeblich versucht, sich durch die Fenster Zugang zum Haus zu verschaffen. Nach aktuellen polizeilichen Erkenntnissen wurde Bargeld im niedrigen dreistelligen Bereich entwendet. Der Gesamtschaden wird auf ca. 10.000 Euro geschätzt. Die Beamten/-innen der Tatortgruppe führten eine Spurensuche am Tatort durch. Hinweise werden von der Polizei Salzgitter unter der Telefonnummer 05341 18970 entgegengenommen.

