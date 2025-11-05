Bundespolizeiinspektion Flughafen Hamburg

BPOL-HH: Bundespolizei am Hamburg Airport: Haftbefehl wegen Trunkenheit im Verkehr kostet 1400 Euro

Hamburg (ots)

Am Dienstag wurde ein 42-jähriger spanischer Staatsangehöriger aus Barcelona kommend am Flughafen Hamburg gegen 17:00 Uhr von Kräften der Bundespolizei kontrolliert. Die Fahndungsabfrage ergab, dass der Reisende seit Juli 2025 zur Festnahme von der Staatsanwaltschaft Osnabrück per Haftbefehl gesucht wurde. Tatvorwurf: Trunkenheit im Verkehr. Es war eine Geldstrafe von 40 Tagessätzen zu jeweils 40 Euro. Da er jedoch erst einen Teil der Geldstrafe bezahlt hat, waren nun noch 1.040 Euro fällig. Alternativ hierzu standen 13 Tage Ersatzfreiheitsstrafe im Haftbefehl. Der Fluggast konnte direkt vor Ort die geforderten 1040 Euro plus 360 Euro Verfahrenskosten zahlen. Anschließend konnte er aus der polizeilichen Maßnahme entlassen werden.

