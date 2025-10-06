Bundespolizeiinspektion Flughafen Hamburg

BPOL-HH: Bundespolizei am Hamburg Airport: Festnahme - Steuerhinterziehung kostet über 10.000 Euro

Hamburg (ots)

Am Sonntag kam ein 47-jähriger dänischer Staatsangehöriger aus Ankara kommend am Hamburg Airport an. Gegen 14 Uhr wurde er bei der grenzpolizeilichen Einreisekontrolle vorstellig und von Kräften der Bundespolizei überprüft. Die Fahndungsabfrage ergab, dass der Reisende seit August 2023 von der Staatsanwaltschaft Dortmund per Haftbefehl gesucht wurde. Tatvorwurf: Steuerhinterziehung in vier Fällen. Es war eine Geldstrafe von 200 Tagessätzen zu jeweils 50 Euro zu zahlen. Alternativ standen 200 Tage Ersatzfreiheitsstrafe im Haftbefehl. Hinzu kamen 163,50 Euro Verfahrenskosten. Der Fluggast war nicht in der Lage, so schnell so viel Geld aufzubringen und führte einige Telefonate. Schließlich konnte er einen Familienangehörigen in Ahlen erreichte. Dieser zahlte die 10163,50 Euro bei einer Polizeidienststelle in Ahlen ein. So konnte der Festgenommene schließlich gegen 18:20 Uhr aus der polizeilichen Maßnahme entlassen werden.

