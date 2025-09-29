Bundespolizeiinspektion Flughafen Hamburg

BPOL-HH: Bundespolizei am Hamburg Airport: Festnahme - Trunkenheit im Verkehr kostet fast 1.200 Euro, Freund zahlt

Hamburg (ots)

Am Samstagabend kam ein 28-jähriger kosovarischer Staatsangehöriger aus Pristina kommend am Hamburg Airport an. Gegen 23:00 Uhr wurde er bei der grenzpolizeilichen Einreisekontrolle vorstellig und von Kräften der Bundespolizei überprüft. Die Fahndungsabfrage ergab, dass der Reisende seit April 2025 von der Staatsanwaltschaft Coburg per Haftbefehl gesucht wurde. Tatvorwurf: Trunkenheit im Verkehr. Es war eine Geldstrafe von 30 Tagessätzen zu jeweils 40 Euro zu zahlen. Davon war bisher erst ein Teil beglichen worden, sodass nun noch 1.040 Euro zu zahlen waren. Hinzu kamen 70 Strafrest und 83 Euro Verfahrenskosten. Alternativ standen 13 Tage Ersatzfreiheitsstrafe im Haftbefehl. Er konnte die geforderten 1.193 Euro selbst nicht zahlen und rief in seiner Not einen Freund an, der sich auf den Weg zum Flughafen machte und das Geld hier einzahlte. Anschließend konnte der Festgenommene aus der polizeilichen Maßnahme entlassen werden.

