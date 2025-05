LPI-GTH: Senior verletzt - Zeugen nach Verkehrsunfall gesucht

Gotha (ots) - Eine 61-Jährige zog sich gestern bei einem Verkehrsunfall schwere Verletzungen zu. Die Frau befuhr mit dem E-Bike die Reyherstraße in Richtung Mozartstraße. Ein 65 Jahre alte Ford-Fahrerin wollte von der Straße der Einheit in Richtung Reyherstraße fahren. Sie übersah offenbar die Radfahrerin und kollidierte mit ihr. Die 61-Jährige kam zu Fall und verletzte sich. Sie kam in ein Krankenhaus. (ah) Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei ...

mehr