Polizei Salzgitter

POL-SZ: Pressemitteilung der Polizeiinspektion SZ/PE/WF vom 05.11.2025.

Edemissen (ots)

Polizei ermittelt wegen schweren Diebstahls.

Edemissen, Oelerse, dortige Sandgrube, 03.11.2025, 20:30 Uhr bis 04.11.2025, 11:00 Uhr.

Die bisherigen Ermittlungen der Polizei haben ergeben, dass die unbekannte Täterschaft einen Baucontainer aufgehebelt und aus dem Inneren Kupferkabel und andere zum Teil hochpreisige elektronische Komponenten entwendet hatten. Es kann nicht ausgeschlossen werden, dass zum Abtransport der Beute ein Fahrzeug benutzt wurde. Aus diesem Grund bittet die Polizei Edemissen um Zeugenhinweise unter der Telefonnummer 05176 976480. Es wird von einem Schaden in einer Höhe von circa 20.000 Euro ausgegangen.

Rückfragen bitte an:

Polizei Salzgitter
Pressestelle/Öffentlichkeitsarbeit
Matthias Pintak
Telefon: 05341/1897-104
E-Mail: pressestelle@pi-sz.polizei.niedersachsen.de
http://www.polizei.niedersachsen.de

Original-Content von: Polizei Salzgitter, übermittelt durch news aktuell

Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren