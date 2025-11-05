PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizei Salzgitter

POL-SZ: Pressemitteilung der Polizeiinspektion SZ/PE/WF vom 05.11.2025.

Salzgitter (ots)

Offensichtlich illegale Böller verursachen Ruhestörungen.

Salzgitter-Fredenberg.

Der Polizei werden seit geraumer Zeit mehrfach Ruhestörungen in Form von Knallgeräuschen gemeldet. Laut Zeugenhinweisen zünden vermehrt Jugendliche Böller und verursachen hierdurch eine zum Teil massive Geräuschbelästigung.

Die polizeilichen Erfahrungen zeigen, dass es sich bei diesen Böllern um oftmals zum Teil illegal importierte Sprengkörper handelt. Bei der Detonation kann es zu einer massiven Gefährdung des Umfeldes und hier vornehmlich der Benutzenden kommen. Die Sprengkörper haben eine deutlich gesteigerte Sprengkraft und hierdurch kann es zu extremen Verletzungen kommen. In der Vergangenheit wurden Personen zum Teil massiv verletzt.

Die Benutzung solcher Sprengkörper ist verboten.

Die Polizei wird konsequent versuchen, die Verursacher zu identifizieren und macht deutlich, dass auch Anzeigen nach dem Sprengstoffgesetz gefertigt werden.

Wir appellieren eindringlich, diese Sprengkörper nicht zu benutzen.

Die Polizei wird sich konsequent dieser Verstöße im Bereich Fredenberg annehmen.

Rückfragen bitte an:

Polizei Salzgitter
Pressestelle/Öffentlichkeitsarbeit
Matthias Pintak
Telefon: 05341/1897-104
E-Mail: pressestelle@pi-sz.polizei.niedersachsen.de
http://www.polizei.niedersachsen.de

Original-Content von: Polizei Salzgitter

