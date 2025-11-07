Polizei Salzgitter

POL-SZ: Pressemitteilung der Polizeiinspektion SZ/PE/WF vom 07.11.2025.

Polizei Edemissen lädt zu einer Präventionsveranstaltung am 11.11.2025 ein.

Mitarbeitende der Polizei Peine und der Polizei Edemissen laden insbesondere ältere Senioren und Seniorinnen zu einer "Tasse Kaffee" ein.

Wir möchten mit Ihnen ins Gespräch kommen. Wir werden Ihnen an diesem Tag wertvolle Hinweise und Tipps geben. Insbesondere möchten wir Sie über die Gefahren des Straßenverkehrs informieren. Noch immer kommt es zu vielen durch ältere Personen verursachte Unfälle. Wir möchten Ihnen aufzeigen, wie Sie sicher am Straßenverkehr teilnehmen können.

Weiterhin möchten wir Sie vor Gefahren warnen, die beim Einkaufen entstehen können. Immer wieder werden ältere Menschen Opfer sogenannter Taschendiebstähle. Wir zeigen Ihnen auf, wie sie sich sicher davor schützen können.

Sie erreichen unsere Mitarbeitenden an folgenden Einkaufsmärkten in Edemissen:

- 08:00 Uhr, Aldi-Filiale

- 09:50 Uhr, Rewe-Filiale

- 12:00 Uhr, Lidl-Filiale

- Geplantes Ende gegen 14:00 Uhr

Einladung von Medienvertretenden:

Wir laden Sie als interessierte Medienvertretende um 10 Uhr zur REWE-Filiale ein und würden uns sehr über eine Bewerbung der Präventionsveranstaltung sowie einer späteren Berichterstattung freuen.

