PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Offenburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Zell am Harmersbach - Radfahrerin schwer verletzt

Zell am Harmersbach (ots)

Eine Radfahrerin hat am heutigen Donnerstagnachmittag nach einem Zusammenstoß mit einem Autofahrer in der Straße "Am Galgenfeld" mutmaßlich schwere Verletzungen erlitten und wurde mit einem Rettungswagen in eine Klinik gebracht. Nach derzeitigen Erkenntnissen wollte ein 85 Jahre alter VW-Lenker gegen 14:40 Uhr zur Abgabe von Schnittgut auf das Gelände eines dortigen Recyclinghofes fahren und kollidierte hierbei mit einer entgegenkommenden Zweiradlenkerin. Der am Fahrrad und VW entstandene Sachschaden beziffern die Beamten des Verkehrsdienstes Offenburg auf etwa 3.000 Euro.

/wo

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Offenburg
Telefon: 0781 - 211211
E-Mail: offenburg.pp.sts.oe@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Offenburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Offenburg
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Offenburg
Alle Meldungen Alle
  • 13.11.2025 – 12:06

    POL-OG: Rastatt, Plittersdorf - Tracker führt zu gestohlenem Blumenstrauß

    Rastatt, Plittersdorf (ots) - Friedhof Plittersdorf: Wiederholte Blumendiebstähle vom Grab seines Vaters haben in einem Mann den kriminalistischen Spürsinn geweckt und ihn mit Hilfe von Beamten des Polizeireviers Rastatt tatsächlich zum mutmaßlichen Blumendieb geführt. Weil der Bestohlene dem Blumenfrevler auf die Schliche kommen wollte, bestückte er den an ...

    mehr
  • 13.11.2025 – 11:40

    POL-OG: Sinzheim, B3 - Fußgängerin schwerverletzt

    Sinzheim, B3 (ots) - Zu einem Unfall zwischen einer Fußgängerin und einem Auto kam es am Mittwochnachmittag auf der B 3. Nach derzeitigen Erkenntnissen überquerte gegen 17:45 Uhr eine 79 Jahre alte Frau an der Kreuzung "An der Stadtbahn" in Richtung "Wildengrundweg" die B 3/"Landstraße" und wurde dabei vom Auto einer 69-Jährigen erfasst. Nach einer ersten Versorgung durch den Rettungsdienst vor Ort, wurde die ...

    mehr
  • 13.11.2025 – 11:38

    POL-OG: Bühl - Verkehrsunfall

    Bühl (ots) - Am Mittwochabend fuhr eine BMW-Fahrerin von einem Hundesportplatz auf dem Engertweg kommend in Richtung L84. Gegen 22:45 Uhr war ein Motorradfahrer auf der L84 von Steinbach kommend in Richtung Bühl unterwegs. Als die Autofahrerin an der Einmündung nach links in Richtung Steinbach abbiegen wollte, kam es zum Zusammenstoß der beiden Verkehrsteilnehmer. Der Versuch des Kraftradfahrers nach links auszuweichen konnte eine Kollision mit der vorderen rechten Seite ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren