Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Zell am Harmersbach - Radfahrerin schwer verletzt

Zell am Harmersbach (ots)

Eine Radfahrerin hat am heutigen Donnerstagnachmittag nach einem Zusammenstoß mit einem Autofahrer in der Straße "Am Galgenfeld" mutmaßlich schwere Verletzungen erlitten und wurde mit einem Rettungswagen in eine Klinik gebracht. Nach derzeitigen Erkenntnissen wollte ein 85 Jahre alter VW-Lenker gegen 14:40 Uhr zur Abgabe von Schnittgut auf das Gelände eines dortigen Recyclinghofes fahren und kollidierte hierbei mit einer entgegenkommenden Zweiradlenkerin. Der am Fahrrad und VW entstandene Sachschaden beziffern die Beamten des Verkehrsdienstes Offenburg auf etwa 3.000 Euro.

/wo

