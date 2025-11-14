PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Offenburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Bietigheim - Terrasse in Vollbrand -Nachtragsmeldung-

Bietigheim (ots)

Der Brand in der Nacht auf Montag im Terrassenbereich eines Wohnhauses in der Schmiedbachstraße dürfte nach derzeitigem Stand der Ermittlungen auf eine Brandstiftung zurückzuführen sein. Die Beamten des Kriminalkommissariats Rastatt haben den Brandort am heutigen Donnerstag mit einem Sachverständigen untersucht und haben entsprechende Anhaltspunkte für eine mutwillige Brandentstehung gefunden. Auch in Bezug auf einen Tatverdächtigen sind die Ermittler einen Schritt vorangekommen. Die Ermittlungen richten sich gegen einen 54 Jahre alten Mann aus dem persönlichen Umfeld der Hausbewohnerin. Er steht im Verdacht, den Brand gelegt zu haben, weshalb er sich wegen schwerer Brandstiftung verantworten muss. Am Dienstagnachmittag trat der Tatverdächtige ein weiteres Mal polizeilich in Erscheinung, als er in der Gartenstraße mit seinem Auto in eine Verkehrskontrolle von Beamten des Polizeireviers Rastatt geriet und mit rund einem Promille unter Alkoholeinfluss stand. Überdies besaß sein genutzter Wagen keine Zulassung. Ihm stehen daher noch weitere Ermittlungsverfahren ins Haus. Die Beamten des Kriminalkommissariats Rastatt bitten weiterhin mögliche Zeugen, die Verdächtiges in Bezug zum Brand beobachtet haben, sich unter der Telefonnummer: 0781 21-2820 zu melden. Die Ermittlungen dauern an.

/wo

Pressemitteilung vom 11.11.2025, 15:56 Uhr

Bietigheim - Terrasse in Vollbrand

Die Ursache eines Brandausbruchs in der Nacht auf Montag, im Bereich der Terrasse eines Wohngebäudes in der Schmiedbachstraße, ist bislang noch unklar. Kurz nach 1:30 Uhr alarmierte ein Anwohner die Einsatzkräfte von Feuerwehr und Polizei und berichtete über sichtbare Flammen auf der Gebäuderückseite. Beim Eintreffen der Wehrleute stand die Terrasse bereits in Vollbrand und das Feuer hatte auf die Gebäudefassade übergriffen. Die Feuerwehrkräfte konnten den Brand jedoch zügig löschen. Eine im Haus befindliche Bewohnerin konnte das Gebäude rechtzeitig verlassen und blieb unverletzt. Der Sachschaden dürfte nach ersten Schätzungen im Bereich mehrerer Zehntausend Euro liegen. Zur Untersuchung der Brandstelle wird ein Sachverständiger hinzugezogen, der im Verlauf der Woche seine Arbeit aufnehmen wird. Mögliche Zeugen, die im Zusammenhang mit der Brandentstehung verdächtige Beobachtungen gemacht haben, melden sich bitte unter der Telefonnummer: 0781 21-2820.

/wo

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Offenburg
Telefon: 0781-211 211
E-Mail: offenburg.pp.sts.oe@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Offenburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Offenburg
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Offenburg
Alle Meldungen Alle
  • 13.11.2025 – 16:05

    POL-OG: Zell am Harmersbach - Radfahrerin schwer verletzt

    Zell am Harmersbach (ots) - Eine Radfahrerin hat am heutigen Donnerstagnachmittag nach einem Zusammenstoß mit einem Autofahrer in der Straße "Am Galgenfeld" mutmaßlich schwere Verletzungen erlitten und wurde mit einem Rettungswagen in eine Klinik gebracht. Nach derzeitigen Erkenntnissen wollte ein 85 Jahre alter VW-Lenker gegen 14:40 Uhr zur Abgabe von Schnittgut auf das Gelände eines dortigen Recyclinghofes fahren ...

    mehr
  • 13.11.2025 – 12:06

    POL-OG: Rastatt, Plittersdorf - Tracker führt zu gestohlenem Blumenstrauß

    Rastatt, Plittersdorf (ots) - Friedhof Plittersdorf: Wiederholte Blumendiebstähle vom Grab seines Vaters haben in einem Mann den kriminalistischen Spürsinn geweckt und ihn mit Hilfe von Beamten des Polizeireviers Rastatt tatsächlich zum mutmaßlichen Blumendieb geführt. Weil der Bestohlene dem Blumenfrevler auf die Schliche kommen wollte, bestückte er den an ...

    mehr
  • 13.11.2025 – 11:40

    POL-OG: Sinzheim, B3 - Fußgängerin schwerverletzt

    Sinzheim, B3 (ots) - Zu einem Unfall zwischen einer Fußgängerin und einem Auto kam es am Mittwochnachmittag auf der B 3. Nach derzeitigen Erkenntnissen überquerte gegen 17:45 Uhr eine 79 Jahre alte Frau an der Kreuzung "An der Stadtbahn" in Richtung "Wildengrundweg" die B 3/"Landstraße" und wurde dabei vom Auto einer 69-Jährigen erfasst. Nach einer ersten Versorgung durch den Rettungsdienst vor Ort, wurde die ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren