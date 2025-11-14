Hauptzollamt Singen

HZA-SI: Zoll vereitelt die Einfuhr von verbotenem "Grünzeug" - Mietwagen bis unters Dach voll mit Marihuana

Bild-Infos

Download

Ein weiterer Medieninhalt

Singen (ots)

Autobahn 81/Höhe Geisingen: 56 Kilogramm THC-haltiges Marihuana entdeckte eine Zollstreife des Hauptzollamts Singen Mitte Oktober im Kofferraum eines im Schweizer Kanton Appenzell Innerrhoden zugelassenen PKW. In sechs Umzugskartons verpackt stapelten sich die Drogen bis unters Dach des Renaults. Zuvor war der 32-jährige Schweizer Fahrer von den Zöllnern im Rahmen einer Stichprobenkontrolle aus dem fließenden Verkehr auf der A 81 Richtung Stuttgart auf einen Rasthof gezogen worden. Er sei geschäftlich unterwegs, um für einen Kunden Marihuana nach Stuttgart zu bringen. Einen Nachweis, dass er eine Erlaubnis für die Einfuhr des Cannabis hatte, konnte er nicht vorlegen. Auch nicht, dass er die Waren vor dem Grenzübertritt beim Zoll angemeldet hatte. Grundsätzlich ist die Ein-, Aus- und Durchfuhr verboten, das Gesetz zum Umgang mit Konsumcannabis sieht nur wenige Ausnahmen vor.

Im Verlauf des Gesprächs verstrickte sich der Schweizer immer mehr in Widersprüche, so hätte er nicht gewusst, dass Marihuana in Deutschland nicht legal wäre, auch wüsste er nicht genau, wer ihn mit dem Transport beauftragt hatte.

Das Marihuana wurden sichergestellt. Nach der Einleitung eines Strafverfahrens wegen Besitzes von Cannabis in Tateinheit mit Beihilfe zum Handeltreiben mit Cannabis wurde der Beschuldigte durch die Staatsanwaltschaft Rottweil dem zuständigen Haftrichter beim Amtsgericht Rottweil vorgeführt. Der Beschuldigte befindet sich in Untersuchungshaft. Die weiteren Ermittlungen führt das Zollfahndungsamt Stuttgart.

Original-Content von: Hauptzollamt Singen, übermittelt durch news aktuell