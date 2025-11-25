LPI-SHL: Berauscht gefahren
Hildburghausen (ots)
Beamte der Hildburghäuser Dienststelle kontrollierten Montagvormittag einen 39-jährigen E-Scooter-Fahrer in der Rosa-Luxemburg-Straße in Hildburghausen. Ein freiwillig durchgeführter Drogenvortest regierte positiv auf Cannabis, was eine Blutentnahme und eine Anzeige zur Folge hatte.
