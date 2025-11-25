LPI-SHL: Drogenvortest reagierte positiv

Suhl (ots) - Ein 44-jähriger Radfahrer befuhr Montagnachmittag die Schleusinger Straße in Suhl. Er überquerte die Fahrbahn und übersah dabei, dass gerade ein Seat angefahren kam. Dessen Fahrer konnte nicht mehr regieren und erfasste den Mann. Der Radler stürzte und verletzte sich leicht. Bei der Unfallaufnahme stellten die Polizisten fest, dass der 44-Jährige unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln stand. Er musste daraufhin eine Blutprobe im Krankenhaus abgeben. ...

mehr