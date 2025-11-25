LPI-SHL: Drogenvortest reagierte positiv
Hildburghausen (ots)
Beamte der Hildburghäuser Polizei kontrollierten Montagnachmittag einen 36-jährigen Autofahrer in der Eisfelder Straße in Hildburghausen. Ein freiwillig durchgeführter Drogenvortest regierte positiv auf Cannabis. Eine Blutentnahme und eine Anzeige wegen des Verstoßes gegen das Straßenverkehrsgesetz waren die Folge. Weiterfahren durfte der Mann natürlich auch nicht mehr.
