Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Anhänger geklaut

Suhl (ots)

Ein bislang unbekannter Täter brach in der Zeit von Freitagmittag bis Montagnachmittag eine Garage im Garagenkomplexes in der Straße "Am Schwarzen Wasser" in Suhl auf. Er entwendete anschließend neben einem Anhänger der Marke "Stema" auch mehrere Werkzeuge. Ein Schaden von fast 2.000 Euro entstand. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 03681 369-0 mit der Angabe des Aktenzeichens 0306301/2025 bei der Suhler Polizei zu melden.

