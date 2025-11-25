PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Anhänger auf Abwegen

Christes (ots)

Wortwörtlich auf Abwege hat sich am Montag gegen 09:50 Uhr ein Wasserfassanhänger gemacht. Das Gespann, bestehend aus einem Traktor und ebendiesem Anhänger, lenkte ein 28-Jähriger entlang der Metzelser Straße in Christes. Nach einer Rechtskurve bemerkte er, dass sich die Sicherung des Anhängers löste und das Fangseil abriss. Der Hänger rollte daraufhin einen Berg hinunter und krachte in eine Hauswand. Glücklicherweise verletzte sich niemand, aber sowohl am Haus als auch am Gefährt entstand Sachschaden.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Suhl
Pressestelle
Julia Kohl
Telefon: 03681 32 1503
E-Mail: pressestelle.lpi.suhl@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

