Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Winterlandschaft ruft "Drifter" auf den Plan

Oberhof (ots)

Der einsetzende Winter und die damit einhergehenden winterlichen 
Straßenverhältnisse riefen am vergangenen Wochenende in und um 
Oberhof wie in den vergangenen Jahren zum Teil verantwortungslose 
Autofahrer auf den Plan. 
In den Abendstunden fuhren zumeist junge Menschen entgegen der 
geltenden Verkehrsregeln auf der winterlichen Fahrbahnen durch den 
Ort. Die Beamten des Inspektionsdienstes Suhl verfolgen nunmehr 
insgesamt 20 Verkehrsordnungswidrigkeiten und erteilten darüber 
hinaus 14 Platzverweise.
Wie auch in den Vorjahren werden bei etwaigen Feststellungen seitens 
der Polizei konsequent Ordnungswidrigkeiten verfolgt, bei Verdacht 
auf Fahrzeugrennen Strafverfahren eingeleitet und in der Folge 
Anträge auf Entzug der Fahrerlaubnis gestellt.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Suhl
Pressestelle
Julia Kohl
Telefon: 03681 32 1503
E-Mail: pressestelle.lpi.suhl@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

