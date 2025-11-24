LPI-SHL: Winterlandschaft ruft "Drifter" auf den Plan
Der einsetzende Winter und die damit einhergehenden winterlichen Straßenverhältnisse riefen am vergangenen Wochenende in und um Oberhof wie in den vergangenen Jahren zum Teil verantwortungslose Autofahrer auf den Plan. In den Abendstunden fuhren zumeist junge Menschen entgegen der geltenden Verkehrsregeln auf der winterlichen Fahrbahnen durch den Ort. Die Beamten des Inspektionsdienstes Suhl verfolgen nunmehr insgesamt 20 Verkehrsordnungswidrigkeiten und erteilten darüber hinaus 14 Platzverweise. Wie auch in den Vorjahren werden bei etwaigen Feststellungen seitens der Polizei konsequent Ordnungswidrigkeiten verfolgt, bei Verdacht auf Fahrzeugrennen Strafverfahren eingeleitet und in der Folge Anträge auf Entzug der Fahrerlaubnis gestellt.
