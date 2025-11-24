LPI-SHL: Einbruch
Hildburghausen (ots)
Ein bislang unbekannter Täter brach in der Zeit von Samstagabend bis Sonntagmorgen in eine Wohnung eines Mehrfamilienhauses in der Dr.-Theodor-Neubauer-Straße in Hildburghausen ein. Die Wohnung war unbewohnt, weil der Mieter einige Zeit zuvor verstorben war. Ob etwas entwendet wurde, ist nicht bekannt. Die Polizei sucht Zeugen, die Hinweise zum Täter geben können. Bitte melden Sie sich unter der Telefonnummer 03685 778-0 mit der Angabe des Aktenzeichens 0304864/2025 bei der Polizeiinspektion Hildburghausen.
