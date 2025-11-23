LPI-SHL: Fahrzeugaufbruch

Zella-Mehlis (ots) - Am 22.11.2025 kam es gegen 15.25 Uhr zu einem Verkehrsunfall nach dem Ortsausgang Zella-Mehlis Richtung Oberschönau. Die geschädigte 29-Jährige fuhr mit ihrem Pkw Mitsubishi in Richtung Ruppberg, als ihr ein unbekannter Pkw entgegenkam. Dieser kollidierte seitlich mit dem Mitsubishi und verließ pflichtwidrig die Unfallstelle. Hinweise werden unter Angabe des Az. 0304512/2025 erbeten. Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei Landespolizeiinspektion ...

