PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Landespolizeiinspektion Suhl mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Fahrzeugaufbruch

Suhl (ots)

Ein in der Hoffnung abgestellter Pkw VW wurde, vermutlich am 21.112025 gegen 22.15 Uhr, durch Unbekannte Täter an der Fahrerscheibe beschädigt und aus diesem ein geringer Bargeldbetrag entwendet. Hinweise werden unter Angabe des Az. 0304340/2025 erbeten.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Suhl
Inspektionsdienst Suhl
Telefon: 03681 369 0
E-Mail: id.sf.id.suhl@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Suhl, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Landespolizeiinspektion Suhl mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Landespolizeiinspektion Suhl
Weitere Meldungen: Landespolizeiinspektion Suhl
Alle Meldungen Alle
  • 23.11.2025 – 09:45

    LPI-SHL: Einbruch

    Suhl (ots) - In der Zeit vom 20.11. zum 21.11.2025 drangen bisher unbekannte Täter in einen Lagerraum in der ehemaligen Kaufhalle Suhl Nord, Kornbergstraße ein und entwendeten, neben Fahrzeugteilen, ein komplettes Kleinkraftrad Simson. Der Entwendungsschaden beträgt ca. 2100 Euro. Hinweise werden unter Angabe des Az. 0303779/2025 erbeten. Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei Landespolizeiinspektion Suhl Inspektionsdienst Suhl Telefon: 03681 369 0 E-Mail: ...

    mehr
  • 23.11.2025 – 09:45

    LPI-SHL: Unfallflucht

    Zella-Mehlis (ots) - Am 22.11.2025 kam es gegen 15.25 Uhr zu einem Verkehrsunfall nach dem Ortsausgang Zella-Mehlis Richtung Oberschönau. Die geschädigte 29-Jährige fuhr mit ihrem Pkw Mitsubishi in Richtung Ruppberg, als ihr ein unbekannter Pkw entgegenkam. Dieser kollidierte seitlich mit dem Mitsubishi und verließ pflichtwidrig die Unfallstelle. Hinweise werden unter Angabe des Az. 0304512/2025 erbeten. Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei Landespolizeiinspektion ...

    mehr
  • 23.11.2025 – 09:45

    LPI-SHL: Unfallflucht

    Suhl (ots) - Ein auf dem Parkplatz eines Lebensmittelmarktes in der Ilmenauer Straße geparkter Pkw Mini wurde durch ein unbekanntes Fahrzeug in der Zeit von 11.30 Uhr - 13.45 Uhr im Frontbereich beschädigt. Dem Fahrzeughalter entstand ein Schaden von ca. 2000 Euro. Hinweise werden unter Angabe des Az. 0304496/2025 erbeten. Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei Landespolizeiinspektion Suhl Inspektionsdienst Suhl Telefon: 03681 369 0 E-Mail: ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren