LPI-SHL: Fahrzeugaufbruch
Suhl (ots)
Ein in der Hoffnung abgestellter Pkw VW wurde, vermutlich am 21.112025 gegen 22.15 Uhr, durch Unbekannte Täter an der Fahrerscheibe beschädigt und aus diesem ein geringer Bargeldbetrag entwendet. Hinweise werden unter Angabe des Az. 0304340/2025 erbeten.
