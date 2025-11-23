LPI-SHL: Unfallflucht
Suhl (ots)
Ein auf dem Parkplatz eines Lebensmittelmarktes in der Ilmenauer Straße geparkter Pkw Mini wurde durch ein unbekanntes Fahrzeug in der Zeit von 11.30 Uhr - 13.45 Uhr im Frontbereich beschädigt. Dem Fahrzeughalter entstand ein Schaden von ca. 2000 Euro. Hinweise werden unter Angabe des Az. 0304496/2025 erbeten.
