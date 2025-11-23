LPI-SHL: Unfallflucht

Suhl (ots) - Erneut kam es in den frühen Morgenstunden des Sonntages zu zwei Containerbränden in Suhl. Eine in der Hufelandstraße Ecke Am Hoheloh abgestellte Kunststofftonne wurde vollständig zerstört und zwei in einem Sammelbereich abgestellte Rolltonnen wurden erheblich beschädigt. Zeitnah wurde ein weiterer Brand in der Hölderlinstraße Nähe der dortigen Tankstelle mitgeteilt. Hier wurde ein Papiercontainer ebenfalls entzündet. Hinweise werden unter Angabe des ...

