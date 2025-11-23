PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Unfallflucht

Suhl (ots)

Ein an der Sporthalle im Suhler Ortsteil Albrechts abgestellter Pkw Seat wurde von Samstag zu Sonntag zwischen 22.30 Uhr und 02.30 Uhr durch ein bisher unbekanntes Fahrzeug beschädigt. Dem Fahrzeughalter entstand ein Schaden von ca. 2500 Euro. Hinweise werden unter Angabe des Az. 0304809/2025 erbeten.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Suhl
Inspektionsdienst Suhl
Telefon: 03681 369 0
E-Mail: id.sf.id.suhl@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Suhl, übermittelt durch news aktuell

Weitere Meldungen: Landespolizeiinspektion Suhl
  • 23.11.2025 – 09:45

    LPI-SHL: Containerbrände

    Suhl (ots) - Erneut kam es in den frühen Morgenstunden des Sonntages zu zwei Containerbränden in Suhl. Eine in der Hufelandstraße Ecke Am Hoheloh abgestellte Kunststofftonne wurde vollständig zerstört und zwei in einem Sammelbereich abgestellte Rolltonnen wurden erheblich beschädigt. Zeitnah wurde ein weiterer Brand in der Hölderlinstraße Nähe der dortigen Tankstelle mitgeteilt. Hier wurde ein Papiercontainer ebenfalls entzündet. Hinweise werden unter Angabe des ...

    mehr
  • 23.11.2025 – 09:36

    LPI-SHL: Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte

    Bad Salzungen (ots) - Am 22.11.2025 wurde die Polizei zunächst wegen Geschrei bzw. einer tätlichen Auseinandersetzung zwischen Personen gegen 21:50 Uhr in die Ratsstraße in Bad Salzungen gerufen. Hier konnten beim Eintreffen der Beamten keine Personen mehr festgestellt, jedoch in einer nahegelegenen Seitenstraße Schreie vernommen werden. Der 47jährige Täter randalierte hier in seiner Wohnung und baute sich ...

    mehr
  • 23.11.2025 – 09:27

    LPI-SHL: Drogenfahrt ohne Führerschein

    Hildburghausen (ots) - Am Samstag Vormittag kontrollierten Beamte der Polizeiinspektion Hildburghausen einen 48-jährigen Autofahrer in Veilsdorf. Ein durchgeführter Drogenvortest reagierte positiv auf Cannabis und Amphetamin/Metamphetamin. Zudem war der Mann nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis. Die Folge waren eine Blutentnahme und die Untersagung der Weiterfahrt. Gegen ihn laufen nun Anzeigen. Rückfragen ...

    mehr
