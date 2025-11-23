LPI-SHL: Unfallflucht
Suhl (ots)
Ein an der Sporthalle im Suhler Ortsteil Albrechts abgestellter Pkw Seat wurde von Samstag zu Sonntag zwischen 22.30 Uhr und 02.30 Uhr durch ein bisher unbekanntes Fahrzeug beschädigt. Dem Fahrzeughalter entstand ein Schaden von ca. 2500 Euro. Hinweise werden unter Angabe des Az. 0304809/2025 erbeten.
