LPI-SHL: Drogenfahrt ohne Führerschein

Hildburghausen (ots) - Am Samstagabend gegen 20:15 Uhr wurde ein 22-jähriger iranischer Mann nahe des Marktplatzes in Hildburghausen von einer Gruppe von sechs Personen angegriffen. Die Täter bedrohten ihn und schlugen mehrfach mit Fäusten auf ihn ein, bis er sein Bewusstsein verlor. Er trug diverse Verletzungen im Gesicht und an der rechten Hand davon. Er konnte die Männer aufgrund ihrer Sprache afghanischer Herkunft ...

mehr