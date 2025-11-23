LPI-SHL: Drogenfahrt ohne Führerschein
Hildburghausen (ots)
Am Samstag Vormittag kontrollierten Beamte der Polizeiinspektion Hildburghausen einen 48-jährigen Autofahrer in Veilsdorf. Ein durchgeführter Drogenvortest reagierte positiv auf Cannabis und Amphetamin/Metamphetamin. Zudem war der Mann nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis. Die Folge waren eine Blutentnahme und die Untersagung der Weiterfahrt. Gegen ihn laufen nun Anzeigen.
