Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: +++ Gegenverkehr übersehen +++

Hildburghausen (ots)

Ein 70-jähriger KIA-Fahrer fuhr Freitagmittag auf der B89 von Hildburghausen kommend in Richtung Themar. Als er nach links Richtung Grimmelshausen abbiegen möchte, übersieht er den 19-jährigen Opel-Fahrer im Gegenverkehr, welcher auf der B89 in Richtung Hildburghausen unterwegs war. Die beiden Fahrzeuge kollidierten, jedoch wurden zum Glück weder die drei Insassen des Opel, noch die beiden Insassen des KIA verletzt. Beide Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden. Der Gesamtschaden beläuft sich auf ca. 24.000 Euro.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Suhl
Polizeiinspektion Hildburghausen
Telefon: 03685 778 0
E-Mail: sf.pi.hildburghausen@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Suhl, übermittelt durch news aktuell

