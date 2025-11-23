Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: E-Bike beschädigt

Schwickershausen (ots)

Am Samtagabend kam es zwischen 19:30 und 20:00 Uhr in Schwickershausen zu einer Sachbeschädigung. Ein 48jähriger stellte sein E-Bike vor der Haustür ab. Als er kurz darauf zurückkehrte musste er feststellen, dass das E-Bike auf einen nahegelegenen Zaun geworfen und der Akku dabei beschädigt wurde. Die genaue Schadenshöhe lässt sich noch nicht beziffern.

