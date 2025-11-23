Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Fahrt unter berauschenden Mitteln

Walldorf (ots)

Am frühen Samstagmorgen wurde ein 19jähriger Fahrzeugführer um 03:50 Uhr in Walldorf einer Verkehrskontrolle unterzogen. Dabei stellten die eingesetzten Polizeibeamten fest, dass die Fahrtauglichkeit auf Grund vorangegangenem Konsum von Cannabis nicht gegeben war. Nach erfolgter Blutentnahme wurde der Wasunger am Klinikum Meiningen aus der polizeilichen Maßnahme entlassen. Ihn erwartet nun ein Bußgeld von mindestens 500 EUR und ein einmonatiges Fahrverbot.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Suhl, übermittelt durch news aktuell