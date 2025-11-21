Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Gegen Garagendach gestoßen

Crock (ots)

Der bislang unbekannte Fahrzeugführer eines Liefer-Transporters stieß am Donnerstag zwischen 11:00 Uhr und 12:00 Uhr beim rückwärts Rangieren gegen das Garagendach eines Grundstücks in der Straße "Unterer Mühlbach" in Crock. An dem Dach und der Dachrinne entstand ein Gesamtschaden von etwa 2.500 Euro. Der Fahrer setzte seine Fahrt ohne die Geschädigten oder die Polizei zu informieren pflichtwidrig fort. Sachdienliche Hinweise zu der Verkehrsunfallflucht nimmt die Polizeiinspektion Hildburghausen unter der Telefonnummer 03685 778-0 und der Angabe des Aktenzeichens 0303022/2025 entgegen.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Suhl, übermittelt durch news aktuell