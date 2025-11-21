PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Landespolizeiinspektion Suhl mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Gegen Garagendach gestoßen

Crock (ots)

Der bislang unbekannte Fahrzeugführer eines Liefer-Transporters stieß am Donnerstag zwischen 11:00 Uhr und 12:00 Uhr beim rückwärts Rangieren gegen das Garagendach eines Grundstücks in der Straße "Unterer Mühlbach" in Crock. An dem Dach und der Dachrinne entstand ein Gesamtschaden von etwa 2.500 Euro. Der Fahrer setzte seine Fahrt ohne die Geschädigten oder die Polizei zu informieren pflichtwidrig fort. Sachdienliche Hinweise zu der Verkehrsunfallflucht nimmt die Polizeiinspektion Hildburghausen unter der Telefonnummer 03685 778-0 und der Angabe des Aktenzeichens 0303022/2025 entgegen.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Suhl
Pressestelle
Anne-Kathrin Seifert
Telefon: 03681 32 1504
E-Mail: pressestelle.lpi.suhl@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Suhl, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Landespolizeiinspektion Suhl mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Landespolizeiinspektion Suhl
Weitere Meldungen: Landespolizeiinspektion Suhl
Alle Meldungen Alle
  • 21.11.2025 – 11:17

    LPI-SHL: Einbruch in Bäckereifiliale

    Suhl (ots) - Unbekannte Täter drangen in der Zeit von Mittwochabend, 19:15 Uhr, bis Donnerstagmorgen in eine Bäckereifiliale in der Würzburger Straße in Suhl ein. Sie entwendeten Bargeld in noch unbekannter Höhe und flüchteten anschließend unbemerkt. Zeugen, verdächtige Personen gesehen haben oder Hinweise zu dem Einbruch geben können, melden sich bitte unter der Telefonnummer 03681 369-0 und der Angabe des ...

    mehr
  • 21.11.2025 – 11:00

    LPI-SHL: Seniorin übersehen

    Schmalkalden (ots) - Eine Autofahrerin parkte am frühen Donnerstagabend rückwärts von einem Parkplatz in der Straße "Weidebrunner Tor" in Schmalkalden aus. Dabei übersah sie die hinter ihrem Fahrzeug laufende Seniorin mit Rollator und es kam zum Zusammenstoß. Die Fußgängerin stürzte und kam schwer verletzt mit dem Rettungswagen ins Krankenhaus. Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei Landespolizeiinspektion Suhl Pressestelle Anne-Kathrin Seifert Telefon: 03681 32 ...

    mehr
  • 21.11.2025 – 10:54

    LPI-SHL: Verstoß Tierschutzgesetz - Zeugen gesucht

    Seligenthal (ots) - Mittwoch, zwischen 16:00 Uhr und 16:30 Uhr, warfen bislang unbekannte Täter mit Nägeln versehene Speckstücke über das Hoftor auf ein Grundstück in der Bergstraße in Seligenthal. Die beiden Hunde auf dem Gelände fraßen einen Teil davon und mussten daraufhin notoperiert werden. Es enstanden Kosten von mehreren tausend Euro. Die Polizei ermittelt wegen des Verstoßes gegen das Tierschutzgesetz und ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren