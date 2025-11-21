PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Verstoß Tierschutzgesetz - Zeugen gesucht

Seligenthal (ots)

Mittwoch, zwischen 16:00 Uhr und 16:30 Uhr, warfen bislang unbekannte Täter mit Nägeln versehene Speckstücke über das Hoftor auf ein Grundstück in der Bergstraße in Seligenthal. Die beiden Hunde auf dem Gelände fraßen einen Teil davon und mussten daraufhin notoperiert werden. Es enstanden Kosten von mehreren tausend Euro. Die Polizei ermittelt wegen des Verstoßes gegen das Tierschutzgesetz und bittet Zeugen, die verdächtige Personen in dem Bereich gesehen haben oder Hinweise auf den/die Täter geben können, sich unter der Telefonnummer 03693 591-0 und der Angabe des Aktenzeichens 0302690/2025 bei der Polizeiinspektion Schmalkalden-Meiningen zu melden.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Suhl
Pressestelle
Anne-Kathrin Seifert
Telefon: 03681 32 1504
E-Mail: pressestelle.lpi.suhl@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Suhl, übermittelt durch news aktuell

