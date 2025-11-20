LPI-SHL: Tragischer Verkehrsunfall

Meiningen (ots) - In der Zeit von Dienstagabend, 22:15 Uhr, bis Mittwochmorgen, 06:15 Uhr, drangen bislang unbekannte Täter gewaltsam in einen Shop in der Ludwig-Chronegk-Straße in Meiningen ein. Sie entwendeten Zigaretten im Wert von etwa 2.000 Euro und Bargeld in noch unbekannter Höhe. Der verursachte Sachschaden beläuft sich auf etwa 3.000 Euro. Die Polizei sicherte Spuren und sucht Zeugen, die verdächtige Personen im Tatzeitraum gesehen haben oder Hinweise zu dem ...

