LPI-SHL: Unfall am Kreisverkehr
Hildburghausen (ots)
Mittwochmittag musste eine Autofahrerin verkehrsbedingt vor dem Kreisverkehr in der Schleusinger Straße in Hildburghausen anhalten. Der hinter ihr fahrende Pkw-Fahrer konnte aufgrund der Witterungsbedingungen und der Sommerbereifung seines Fahrzeuges nicht mehr rechtzeitig bremsen und fuhr auf. An beiden Autos entstand ein Sachschaden von jeweils 2.000 Euro. Personen wurden zum Glück nicht verletzt.
Rückfragen bitte an:
Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Suhl
Pressestelle
Anne-Kathrin Seifert
Telefon: 03681 32 1504
E-Mail: pressestelle.lpi.suhl@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx
Original-Content von: Landespolizeiinspektion Suhl, übermittelt durch news aktuell