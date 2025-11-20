LPI-SHL: Spiegelklatscher bei Überholvorgang

Vacha (ots) - Mittwochabend fuhr eine 23-jährige Autofahrerin auf der Bundesstraße zwischen Vacha und Dorndorf. In der Nähe des Abzweigs nach Oberzella übersah die Frau einen 41-jährigen Radfahrer, dessen Fahrrad nicht beleuchtet war und es kam zum Zusammenstoß. Am Fahrrad entstand Totalschaden und auch das Auto wurde beschädigt. Der 41-Jährige verletzte sich schwer und musste mit dem Rettungswagen ins Krankenhaus ...

