LPI-SHL: Spiegelklatscher bei Überholvorgang
Mendhausen (ots)
Mittwochabend fuhren zwei Autofahrer hintereinander auf der Landstraße zwischen Mendhausen und Wolfmannshausen. Beim Überholvorgang kam es zum seitlichen Zusammenstoß zwischen den Fahrzeugen, sodass ein Gesamtschaden von etwa 2.000 Euro entstand. Im Rahmen der Unfallaufnahme stellten die Polizisten bei dem Überholenden ein Atemalkoholwert von 0,61 Promille fest, weshalb eine Blutentnahme und die Sicherstellung des Führerscheins folgten. Verletzt wurde zum Glück niemand.
Rückfragen bitte an:
Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Suhl
Pressestelle
Anne-Kathrin Seifert
Telefon: 03681 32 1504
E-Mail: pressestelle.lpi.suhl@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx
Original-Content von: Landespolizeiinspektion Suhl, übermittelt durch news aktuell