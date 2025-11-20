PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Landespolizeiinspektion Suhl mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Spiegelklatscher bei Überholvorgang

Mendhausen (ots)

Mittwochabend fuhren zwei Autofahrer hintereinander auf der Landstraße zwischen Mendhausen und Wolfmannshausen. Beim Überholvorgang kam es zum seitlichen Zusammenstoß zwischen den Fahrzeugen, sodass ein Gesamtschaden von etwa 2.000 Euro entstand. Im Rahmen der Unfallaufnahme stellten die Polizisten bei dem Überholenden ein Atemalkoholwert von 0,61 Promille fest, weshalb eine Blutentnahme und die Sicherstellung des Führerscheins folgten. Verletzt wurde zum Glück niemand.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Suhl
Pressestelle
Anne-Kathrin Seifert
Telefon: 03681 32 1504
E-Mail: pressestelle.lpi.suhl@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Suhl, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Landespolizeiinspektion Suhl mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Landespolizeiinspektion Suhl
Weitere Meldungen: Landespolizeiinspektion Suhl
Alle Meldungen Alle
  • 20.11.2025 – 11:15

    LPI-SHL: Mopeds entwendet - Zeugen gesucht

    Schmiedefeld (ots) - In der Zeit vom Abend des 01.10.2025 bis Mittwochabend drangen bislang unbekannte Täter gewaltsam in eine Garage in der Sportplatzstraße in Schmiedefeld am Rennsteig ein. Sie entwendeten aus dem Inneren eine schwarze Simson S51 und eine rote Schwalbe und flüchteten anschließend unbemerkt. Der Gesamtwert der beiden Kleinkrafträder beläuft sich auf etwa 8.000 Euro. Die Polizei bittet Zeugen, die ...

    mehr
  • 20.11.2025 – 11:08

    LPI-SHL: Schäden auf dem Fahrtweg verursacht

    Suhl (ots) - Am späten Mittwochabend stieß ein 82-jähriger Autofahrer aus bislang ungeklärter Ursache auf dem Weg von Suhl in Richtung Dietzhausen gegen mehrere Autos und Poller, wodurch ein Sachschaden von mindestens 10.000 Euro entstand. Die Polizei stoppte den Fahrzeugführer und führte eine Verkehrskontrolle durch. Der Pkw des Mannes war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Es folgte zudem die ...

    mehr
  • 20.11.2025 – 09:04

    LPI-SHL: Zusammenstoß mit einem Radfahrer

    Vacha (ots) - Mittwochabend fuhr eine 23-jährige Autofahrerin auf der Bundesstraße zwischen Vacha und Dorndorf. In der Nähe des Abzweigs nach Oberzella übersah die Frau einen 41-jährigen Radfahrer, dessen Fahrrad nicht beleuchtet war und es kam zum Zusammenstoß. Am Fahrrad entstand Totalschaden und auch das Auto wurde beschädigt. Der 41-Jährige verletzte sich schwer und musste mit dem Rettungswagen ins Krankenhaus ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren