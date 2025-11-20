PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Zusammenstoß mit einem Radfahrer

Vacha (ots)

Mittwochabend fuhr eine 23-jährige Autofahrerin auf der Bundesstraße zwischen Vacha und Dorndorf. In der Nähe des Abzweigs nach Oberzella übersah die Frau einen 41-jährigen Radfahrer, dessen Fahrrad nicht beleuchtet war und es kam zum Zusammenstoß. Am Fahrrad entstand Totalschaden und auch das Auto wurde beschädigt. Der 41-Jährige verletzte sich schwer und musste mit dem Rettungswagen ins Krankenhaus gebracht werden.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Suhl
Pressestelle
Anne-Kathrin Seifert
Telefon: 03681 32 1504
E-Mail: pressestelle.lpi.suhl@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Suhl, übermittelt durch news aktuell

