LPI-SHL: Zusammenstoß mit einem Radfahrer
Vacha (ots)
Mittwochabend fuhr eine 23-jährige Autofahrerin auf der Bundesstraße zwischen Vacha und Dorndorf. In der Nähe des Abzweigs nach Oberzella übersah die Frau einen 41-jährigen Radfahrer, dessen Fahrrad nicht beleuchtet war und es kam zum Zusammenstoß. Am Fahrrad entstand Totalschaden und auch das Auto wurde beschädigt. Der 41-Jährige verletzte sich schwer und musste mit dem Rettungswagen ins Krankenhaus gebracht werden.
